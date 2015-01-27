В МИД РФ продолжают требовать от Украины переписать Конституцию под боевиков из "ЛНР" и "ДНР"

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, текстом которого располагает УНИАН.

«Единственно возможный способ остановить дальнейшие человеческие страдания и преодолеть глубокий кризис украинской государственности – заставить киевскую власть начать серьезный разговор с ДНР и ЛНР о поиске политического компромисса, который должен быть закреплен приемлемой для всех конституционной реформой», - говорится в обращении российских дипломатов к Вашингтону и Брюсселю.

«Ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не удосужились потребовать от украинских властей прекратить обстрелы городов и сел Донбасса, цинично называя эти преступные действия, от которых гибнут старики, женщины и дети, реализацией права на самооборону. Молчит Запад и по поводу организованной Киевом блокады юго-востока, о чем бьют тревогу гуманитарные агентства ООН, «Врачи без границ» и другие НПО, предупреждая о наступлении гуманитарной катастрофы», - говорится в сообщении МИД РФ. При этом в заявлении ни словом не упоминается о российском вторжении на Донбасс.

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В то же время, в МИД РФ рассчитывают, что западные партнеры «начнут благотворно влиять на политику Киева в целях содействия мирному урегулированию кризиса».

Как сообщал УНИАН, РФ игнорирует выполнение Минских договоренностей, продолжая поставлять пророссийским боевикам на Донбассе оружие и военную технику, а также отказывается «закрыть» российско-украинскую границу. Кроме того, РФ отказывается выводить свои войска из оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

С начала 2015 года боевики значительно активней начали обстреливать позиции украинских силовиков в зоне АТО и населенные пункты.

Также Россия продолжает усиливать военный контингент на востоке Украины. По данным СНБО, на сегодняшний день общая численность российских военных на подконтрольных боевикам территориях достигла 12 тыс.

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21 января боевики усилили атаки на Донецкий аэропорт, удерживаемый украинскими военнослужащими с 26 мая 2014 года. В результате боевых действий за несколько дней противостояния была полностью разрушена инфраструктура аэропорта, в связи с чем было принято решение об отводе украинских военнослужащих. Во вресмя этого противостояния 8 человек были убиты, 16 защитников Донецкого аэропорта попали в плен.

Кроме того, утром 24 января боевики обстреляли восточные жилые кварталы Мариуполя. Погибли 30 человек, более 100 были ранены.

Представители украинской власти неоднократно заявляли, что готовы идти на любые переговоры ради урегулирования кризиса на Донбассе.

Но Россия настаивает на изменении конституционного строя Украины.