Порошенко прокомментировал уход Меркель с поста главы ХДС
Президент Петр Порошенко рассчитывает, что новоизбранный председатель немецкой партии Христианско-демократический союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр будет поддерживать Украину в отражении российской агрессии и восстановлении территориальной целостности.
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Об этом глава государства написал в Twitter.
В частности, президент Украины поздравил Аннегрет Крамп-Карренбауэр с избранием на должность председателя Христианско-демократического союза вместо Ангелы Меркель.
«Рассчитываю на личную поддержку Аннегрет Крамп-Карренбауэр Украины во внедрении евроориентированных реформ и отражении российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства для укрепления мира и безопасности на европейском континенте», - добавил Порошенко.