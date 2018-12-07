Наместник Почаевской лавры написал письмо "иподиакону УПЦ МП" Порошенко - у президента ответили

Митрополит утверждал, что Порошенко якобы в прошлом был иподьяконом УПЦ МП.

Информация о том, что Петр Порошенко был иподьяконом УПЦ МП, не соответствует действительности.

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Об этом "Украинской правде" сообщили в Администрации президента.

"Петр Порошенко никогда не был иподьяконом УПЦ МП", - заверили в АП, реагируя на открытое письмо наместника Почаевской лавры митрополита Владимира.

Напомним, митрополит жаловался президенту на давление, просил о заступничестве и написал, что Порошенко якобы в прошлом был иподьяконом УПЦ МП.

"В прошлом вы, уважаемый Петр Алексеевич, были иподиаконом нашей церкви. Ваш отец неоднократно бывал в нашей Свято-Успенской Почаевской Лавре, где мы, насколько это было возможно, уделяли ему внимание", - говорится в заявлении священника.

"Никакие инсинуации не остановят ход истории и становления единой поместной Православной Церкви в Украине", - добавили в Администрации президента.