Журналисты нашли в оккупированной Керчи «пропавшие» катера ВМС Украины (фото)

Захваченные россиянами украинские катера «Никополь» и «Бердянск» передислоцировали вглубь порта.

Журналисты нашли в порту оккупированной Керчи украинские военные катера «Никополь» (P176) и «Бердянск» (U175), захваченные россиянами. Ранее СМИ сообщали, что суда «пропали» из порта Керчи.

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Как сообщает "Крым.Реалии", катера находятся у причальной стенки в акватории «Генмола» в Керчи, на территории, контролируемой Погранслужбой ФСБ России.

Военные катера «Никополь» и «Бердянск», как сообщается, передислоцировали вглубь порта. Они находятся на территории, которая ранее принадлежала керченскому отряду украинской морской охраны (в/ч 1472), а после российской аннексии Крыма на территории части разместились пограничники ФСБ РФ.

Утверждается, что несмотря на сильный туман, накрывший Керчь с утра, журналистам удалось сфотографировать украинские катера. На фото видна часть номера катера, накрытого маскировочной сетью.

Ранее местный сайт «КерчьИнфо» сообщил, что захваченные Россией украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь" исчезли из керченского порта. В порту остался лишь один буксир "Яны Капу".

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".