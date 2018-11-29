В состоянии полувойны: журналисты собрали 10 ключевых фактов о военном положении в Украине

Военное положение в Украине введено после того, как россияне атаковали и захватили три украинских военных корабля в Керченском проливе.

Журналисты назвали 10 фактов об ограниченном военном положении, которое приняла Верховная Рада с подачи президента страны после того, как россияне атаковали и захватили три украинских военных корабля в Керченском проливе.

Журнал "Новое время" собрал десять ключевых фактов об этой истории, изменившей жизнь всей страны, — ведь военного положения в Украине еще никогда не было.

1. Военное положение будет действовать в десяти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской) и во внутренних водах Азовского моря и Азово-Керченской акватории с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

2. Изначально Совбез хотел ввести ВП сроком на 60 дней и по всей стране. Но было принято решение о 30 днях. Также президент уточнил, что все ограничения, предусмотренные законом о военном положении, будут применяться только в случае, если российские войска начнут сухопутную операцию и пересекут границу с Украиной. То есть ни комендантского часа, ни цензуры пока не будет.

3. Указ президента о военном положении в обновленной редакции поддержали 276 народных депутатов. Депутаты от "Оппоблока" голосовали против.

4. Это первое военное положение в истории независимой Украины.

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5. Депутат от БПП Григорий Шверк считает, что официальное введение пусть даже и ограниченного военного положения — это сигнал международному сообществу: терпение официального Киева лопнуло, Украина готова защищаться.

6. Военное положение не предусматривает немедленной мобилизации. Но если возникнет угроза нацбезопасности, военкоматы могут начать призыв отдельных граждан.

7. Министр инфраструктуры Владимир Омелян поручил усилить охрану вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов и других объектов.

8. Свое военное положение Минздрав ввел еще в феврале 2018 года. В каждой области появился перечень медучреждений — городских, районных и областных больниц, госпиталей, диспансеров и институтов, — которые готовы спасать и лечить бойцов. Каждое из них может одновременно принять 10-15 военных.

9. Агрессия РФ в Азовском море и введение ВП привели к падению котировок украинских евробондов. Также всего за один день 26 ноября во многих обменных пунктах резко подскочил курс покупки доллара — с 27,90 до 29,50 грн.

10. К глобальным финансовым потрясениям ВП само по себе не приведет. Так, в МВФ уже успокоили Киев: сотрудничество их структуры с правительством продолжится.

Полный текст читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 29 ноября 2018 года