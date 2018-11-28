Порошенко о планах Путина: мы должны держать оружие наготове в Донецкой и Запорожской областях

Президент уверяет, что ограничения конституционных прав, проведения мобилизации, конфискации, отсрочки выборов не будет.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия хочет соединить оккупированный Крым с ОРДЛО, поэтому следует "держать оружие наготове" в Донецкой и Запорожской областях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с местными жителями в рамках рабочей поездки в Черниговскую область.

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"Мы будем делать передислокацию войск, мы будем защищать границу, в том числе с РФ в Черниговской области. Для того, чтобы войска врага не зашли внутрь страны. Мы должны обеспечить безопасность, защитить каждого украинского гражданина", - подчеркнул президент.

Порошенко подчеркнул, что "мы не должны рушить любую нормальную жизнь нормального украинца - мы не будем ни ограничивать конституционные права, ни проводить мобилизацию, ни делать никаких конфискаций, никаких запретов, никаких отсрочек выборов".

"В первую очередь мы должны держать оружие наготове на территории Донецкой и Запорожской областей на побережье Азовского моря. Для чего? Потому что они хотят соединить оккупированный Крым и оккупированную часть на востоке нашего государства", - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что "мы этого не позволим сделать".