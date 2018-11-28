Кравчук назвал единственный способ возвращения украинских моряков, захваченных в плен Россией

Кравчук считает давление мирового сообщества на РФ единственным возможным способом возвращения моряков, захваченных в плен российскими военными.

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что давление Запада и мирового сообщества на Россию является единственным возможным способом возвращения моряков, захваченных в плен российскими военными в Керченском проливе 25 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

«Единственный возможный вариант их вернуть - это давление. Это постоянное давление общественных организаций, журналистов, союзов. Это движение, кстати, уже началось. Но нам, Украине, нужно стать тем колоколом, который будет будить людей, чтобы они это давление расширяли и усиливали. У нас, я думаю, другого пути нет», - отметил Кравчук.

По его мнению, действия России в Керченском проливе были спланированными. «В России во все годы существования - это и царское время, и в советское время, и я общался почти со всеми генсеками - Черненко, Горбачевым, Андроповым - они разные, но у всех абсолютно одна позиция: Украина должна быть в составе стратегических интересов России. Это стратегия. Поэтому мы должны это знать и учиться жить именно в таких условиях, как научился жить, скажем, Израиль в условиях наличия рядом Палестины», - отметил Кравчук.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", осуществлявшим плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

В командовании ВМС Украины отметили, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблях, уже возвращавшимся в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Шестеро украинских военнослужащих получили ранения, 24 украинских военнослужащих были захвачены в плен.

По информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в Симферополе подконтрольный оккупантам суд уже арестовал 15 украинских моряков. Их обвиняют в незаконном пересечении границы по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса России.

Министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по правам человека относительно необходимости защиты и освобождения захваченных Россией украинских моряков.