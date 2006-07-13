Регионы не сдадут Януковича, Мороза и коммунистов

Партия регионов не уступит должность премьер-министра в ходе переговоров с «Нашей Украиной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ сегодня в интервью журналистам.

В частности, Е.КУШНАРЁВ отметил, что переговоры между Партией регионов и “Нашей Украиной” вчера завершились и сегодня не продолжаются. Он отметил, что это были не столько переговоры, сколько выяснение позиций каждой из сторон, обмен мнениями относительно перспектив урегулирования парламентского кризиса и путей расширения коалиции.

Он выразил надежду, что переговоры продолжатся, добавив, что Партия регионов готова на определенные компромиссы, умные компромиссы. “Но сразу хочу сказать - ни в коем случае мы не уступим кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра и ни в коем случае не нарушим наших договоренностей с нашими партнерами – Социалистической и Коммунистической партиями», - подчеркнул он.