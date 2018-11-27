Атака россиян в Керченском проливе: появилось фото последствий

В результате атаки РФ были ранены шесть украинских военных.

В сети опубликовали фото последствий атаки российских военных против украинского артиллерийского катера "Бердянск".

"Повреждения МБАК "Бердянск". Броня явно не спасает в наше время...", - опубликовал в Facebook фото руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

Украинский военный журналист, полковник Владислав Волошин также обнародовал фото пробоины. "Огонь вели на поражение личного состава прямо в рубку, а не по двигателям", - написал он в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. Шесть украинских военнослужащих ранены, остальные члены экипажей попали в плен.

По разным данным, всего в плен были захвачены 23 или 24 украинских военнослужащих.

27 ноября президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Помпео провели телефонный разговор и скоординировали шаги для дальнейшего противодействия российской агрессии против Украины, в том числе в районе Керченского пролива.

Также было обнародовано заявление Помпео, в котором он призвал Порошенко и Путина к прямому контакту для урегулирования ситуации с захватом российскими силовиками украинских судов и членов экипажей.