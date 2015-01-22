В Харькове с 15:00 введен повышенный режим патрулирования

В Харькове с сегодняшнего дня введен повышенный режим патрулирования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сегодня сообщил председатель областной государственной администрации Игорь Балута во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Украине Кристофом Вайлем.

«Наши враги пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе, это понятно - мы очень важны. От линии фронта к нашей администрации около 230 км, однако, как вы видите, в городе все спокойно. Хотя от целенаправленных диверсий или терактов очень сложно защититься, несмотря на все усилия наших спецслужб», - отметил Балута.

Он отметил, что сегодня с 15:00 в городе вводится повышенное патрулирование.

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«Количество сотрудников правоохранительных органов на улицах города и области будет увеличено в два раза. Также они будут обеспечивать патрулирование возле административных центров и государственных объектов особого значения. На территории этих объектов или возле них будет стационарно установлена легкая бронетехника. В патрулировании будут задействованы около 2400 сотрудников», - сказал Балута.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 19 января возле здания Московского районного суда произошел теракт, в результате которого были травмированы 13 человек. МВД и СБУ заявили о начале экстренных антитеррористических мероприятий в Харькове.

21 января начальник Главного управления МВД Украины в Харьковской области Анатолий Дмитриев сообщил, что с 22 января в Харькове улицы города ежедневно будут патрулировать около 400 правоохранителей.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отметил, что «количество нарядов патрульных на территории города будет более чем удвоено».

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«К усиленному патрулированию по городу будут привлечены прежде всего Национальная гвардия Украины, патрульная служба МВД, в усиленном режиме Академия МВД, Академия Национальной гвардии и ГСЧС. Таким образом, с привлечением техники, в ряде моментов мы привлекаем легкую полувоенную технику, я думаю, что мы покроем территорию города таким количеством патрульных, чтобы пресечь любые потенциальные нарушения. Главное, чтобы каждый житель Харькова убедился, что он защищен», - сказал Аваков.

Министр обратился к жителям города с просьбой быть внимательными и сообщать на горячие телефонные линии о подозрительных вещах, лицах и т. п.