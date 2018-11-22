Порошенко прибудет в Раду, где нардепы сегодня хотят принять бюджет на 2019 год

Рада сегодня планирует принять бюджет на 2019 год, туда прибудет Порошенко.

В четверг, 22 ноября, президент Украины Петр Порошенко прибудет в Верховную Раду.

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Об этом сообщает Telegram-канал УП. Off the record. "Ближе к вечеру сегодня в Раду приедет Петр Порошенко. Уже с самого утра там находится премьер Владимир Гройсман. Напомним, депутаты планируют принимать бюджет на 2019 год", - говорится в сообщении.

Информацию о том, что сегодня вечером в парламент прибудет президент, подтвердил и телеканал "Прямой".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 ноября рассмотрит во втором чтении доработанный после принятия в первом чтении проект государственного бюджета Украины на 2019 год. Соответствующий вопрос стоит в повестке дня пленарного заседания после 16.00.

Депутаты приняли решение продлить работу парламента до окончательного решения всех бюджетных вопросов.