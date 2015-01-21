Порошенко привез в Давос фрагмент автобуса, расстрелянного под Волновахой (фото)

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество вместе дать отпор терроризму.

Выступая на встрече "Будущее Украины" в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, президент рассказал о трагедии в Волновахе, в которой погибли 13 человек, передает 5 канал.

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Он принес с собой фрагмент пассажирского автобуса, расстрелянного пророссийскими боевиками 13 января.

Для меня - это символ террористической атаки против Украины. Терроризм - это мировая проблема и мы победим! #wef15pic.twitter.com/It3zX010ER - Петр Порошенко (@poroshenko) January 21, 2015

For me it symbolizes a terror attack against Ukraine. Terrorism is a worldwide foe but we will win! #wef15pic.twitter.com/QZfJAwuNmM - Петр Порошенко (@poroshenko) January 21, 2015

Он также напомнил о террористическом нападении на редакцию издания Charlie Hebdo и подчеркнул, что тема терроризма является всегда актуальной для всего мира.