Порошенко привез в Давос фрагмент автобуса, расстрелянного под Волновахой (фото)

17:27, 21 января 2015
Политика
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Президент рассказал международному сообществу о трагедии, в которой погибли 13 человек.

REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество вместе дать отпор терроризму.

Выступая на встрече "Будущее Украины" в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, президент рассказал о трагедии в Волновахе, в которой погибли 13 человек, передает 5 канал.

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Он принес с собой фрагмент пассажирского автобуса, расстрелянного пророссийскими боевиками 13 января.

Он также напомнил о террористическом нападении на редакцию издания Charlie Hebdo и подчеркнул, что тема терроризма является всегда актуальной для всего мира.

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