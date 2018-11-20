Лавров обвинил США в «саботаже» Минских договоренностей

По его словам, за последние 25 лет «американцы и некоторые другие западные коллеги основательно подзабыли азы дипломатии, утратили культуру диалога и консенсуса».

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты Америки в «саботаже» Минских договорённостей, и заявил, что попытки главы Белого дома Дональда Трампа наладить отношения с Россией блокируются.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общего собрания Российского совета по международным делам.

По его словам, Россия обеспокоена шагами Белого дома «по слому ключевых международных договоренностей». В частности, он назвал выход из договоренностей по урегулированию иранской ядерной программы, заявление о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности, а также курс на пересмотр основополагающих принципов ближневосточного урегулирования, а также «саботаж Минских договоренностей о преодолении внутриукраинского кризиса».

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Лавров заявил, что развязываемые США в нарушение норм ВТО торговые войны подрывают мировою экономическую архитектуру, стандарты торговли и конкуренции.

«Американский истеблишмент продолжает назначать противников и соперников в первую очередь среди государств, проводящих независимую внешнюю политику», - пожаловался он.

«Всем уже ясно, что от Вашингтона вполне можно ожидать новых неадекватных действий, в том числе на российском направлении, где любые шаги президента Трампа по налаживанию устойчивых нормальных каналов взаимодействия с Москвой по острейшим проблемам современности блокируются теми, кто хотел бы продолжать и наращивать заложенный еще прежней администрацией Белого дома разрушительный подход к отношениям с нашей страной», - добавил Лавров.

По его словам, за последние 25 лет «американцы и некоторые другие западные коллеги основательно подзабыли азы дипломатии, утратили культуру диалога и консенсуса».