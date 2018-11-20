Луценко не видит вины своих подчиненных в экстрадиции добровольца АТО Тумгоева в РФ

По словам генпрокурора, на днях выйдет его приказ, чтобы лицам, в отношении которых проводится передэкстрадиционная проверка, задавали вопросы об их участии в военных действиях на стороне Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не видит вины никого из подчиненных по результатам служебного расследования по делу об экстрадиции уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос, почему его заместитель Евгений Енин ни был отстранен от дела в связи с экстрадицией Тумгоева.

Генпрокурор отметил, что не видит для этого оснований.

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"Если я буду отстранять своих заместителей, кого хотят отстранить те или иные люди в интернете, то боюсь, что ГПУ останется без прокуроров", - сказал Луценко.

Он подчеркнул, что к служебному расследованию были привлечены трое активистов, которых назвали люди, связанные с Тумгоевым. В то же время, отметил генпрокурор, одного из них арестовала полиция по подозрению в участии в нападении. Луценко утверждает, что это никак не связано с его участием в служебной проверке.

Также генпрокурор отметил, что согласно заключению, сделанному во время служебной проверки, "ни одно из должностных лиц МВД, СБУ, ГПУ, соответствующих областных подразделений не было уведомлено об участии господина Тумгоева в военных действиях".

Он добавил, что, кроме того, никаких подтверждений о таком участии, кроме заявления двух добровольцев о том, что он был на Донбассе несколько дней, и сейчас нет.

Луценко считает, что в этой ситуации нет виновных лиц. При этом он сообщил, что на днях издаст приказ, согласно которому лицо, в отношении которого проводится подготовка к экстрадиции, в анкете будет отвечать на вопрос о том, участвовал ли он в военных действиях.

Ранее Луценко отмечал, что с юридической точки зрения экстрадиция была проведена в соответствии с действующим законодательством, при этом подчеркивал, что каждый человек, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, "не может быть экстрадирован в Российскую Федерацию или сателлиты Кремля".

Служебное расследование должно установить, кто из работников любого правоохранительного органа мог знать об участии Тумгоева в войне.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Украина по решению ГПУ выдала России уроженца Ингушетии Тимура Тумгоева, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании, которое структурно входило в группировку «Исламское государство» и участвовало в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики.

В ГПУ отметили, что экстрадиция состоялась с соблюдением требований украинского законодательства и международных договоров.

Такое решение возмутило активистов и правозащитников, которые заявили, что Тумгоев как доброволец принимал участие в АТО на Донбассе.

Также командир Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт (псевдо «Червень») высказывал убеждение, что Тумгоева в РФ ликвидируют, потому что он является личным врагом главы Чечни Рамзана Кадырова.

20 сентября было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины для проверки обстоятельств экстрадиции Тумгоева в РФ и возможного наличия в действиях должностных лиц Генпрокуратуры, СБУ, МВД и Государственной миграционной службы признаков служебной халатности путем проведения досудебного расследования.

Расследование проводила Генеральная инспекция ГПУ совместно с Главным следственным управлением СБУ.