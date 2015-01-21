Раненые с 31-го блокпоста на Бахмутке доставлены в больницу - Москаль

Всего сейчас госпитализированы семь человек, которые получили ранения различной степени тяжести, сообщает сайт председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля.

По словам Москаля, 29-й блокпост на Бахмутке (вблизи с.Новотошковка Попаснянского района) боевики интенсивно обстреливали всю ночь, однако вытеснить украинских силовиков не смогли.

"Под утро в населенных пунктах, расположенных вдоль Бахмутки, наступила боевая тишина, которая длилась несколько часов. Около 11 часов мощные обстрелы здесь возобновились. Крымское только что обстреляли из «Градов», есть прямые попадания в дома, три из которых загорелись. Улица Гагарина, который ведет от противотуберкулезного диспансера до центра, почти полностью разрушена, дома горят там до сих пор", - написал Москаль.

Читайте такжеВ штабе АТО сообщили об остановке наступления боевиков в районе 29-го и 31-го блокпостовОн напомнил, что особенно мощный обстрел Крымское пережило в ночь на вторник, тогда снарядами «Градов» было повреждено около сотни домов. Большинство жителей давно уехала из села, благодаря чему жертв удалось избежать (информация о пострадавших из Крымского не поступала).

При этом оставшиеся люди не могут выехать из-за постоянных боевые действия. Село остается обесточенным, однако выслать туда ремонтные бригады пока что невозможно.