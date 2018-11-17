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Украина на сессии ПА НАТО поднимет вопрос угрозы в Азовском море из-за агрессии Кремля

19:23, 17 ноября 2018
Политика
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Украинская делегация начинает работу на осенней сессии ПА НАТО / фото facebook.com/Iryna.Friz

На осенней сессии ПА НАТО в Галифакс украинская делегация обратит внимание на ситуацию в оккупированном Крыму и на Востоке Украины.

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Об этом председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз сообщила на своей странице в Facebook.

Кроме того, Украина будет настаивать на предотвращении легализации Россией своих боевиков - пособников как повстанцев; обратит внимание на угрожающую для Черноморского и Средиземноморского регионов ситуацию в Азовском море из-за агрессивных действий Кремля.

Также, отдельным направлением будет обсуждение вопроса по использованию Путиным ЧВК Вагнера на Востоке и применении в связи с этим демократическими государствами механизмов противодействия.

Кроме того, как подчеркнула Фриз, важные правки к докладу подготовлены по Северному потоку-2 и угрожающих последствиях этого проекта для энергетической безопасности Европы.

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Теги: #Северный поток-2#оккупированный Крым#агрессия РФ в Украине#ПА НАТО#Ирина Фриз