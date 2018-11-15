Евросоюз введет санкции против пяти человек за "выборы" на оккупированном Донбассе - СМИ

Фамилии этих лиц, которые участвовали в организации псевдовыборов и которых добавят в санкционный список за действия против территориальной целостности Украины, пока не сообщаются.

Европейский союз введет санкции против пяти человек, причастных к организации так называемых «выборов» на неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеВ НАТО фейковые "выборы" на оккупированном Донбассе назвали частью гибридной войны РФ против Украины

Об этом радио Свобода стало известно из дипломатических источников в ЕС. Имена пяти человек, которые принимали участие в организации выборов, добавят в санкционный список за действия против территориальной целостности Украины. Им будет запрещен въезд в страны Европейского союза, их активы на территории ЕС будут заморожены.

Решение о введении новых санкций может быть принято во время встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится 19 ноября в Брюсселе, и официально формализовано течение нескольких недель после этого.

Сейчас в списке - 155 человек и 44 компании.

Как сообщал УНИАН, Совет Евросоюза на заседании 19 ноября обсудит ситуацию на Донбассе и в Азовском море, в частности, вопрос недавно проведенных «выборов» в ОРДЛО. В НАТО заявили, что так называемые «выборы», которые состоялись 11 ноября в группировках «ДНР» и «ЛНР», является частью гибридной войны Кремля против Украины. В ОБСЕ считают, что «выборы» на территории ОРДЛО не соответствуют Минским договоренностям.