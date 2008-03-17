Мэром Бердянска избран частный предприниматель

Городским председателем Бердянска избран бизнесмен Евгений ШАПОВАЛОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожского областного совета, "на состоявшихся в минувшее воскресенье внеочередных выборах мэра г. Бердянск городским председателем избран Е.ШАПОВАЛОВ, за которого проголосовало 43,45% пришедших на избирательные участки. На втором месте - Анатолий СТЕПАНЕНКО (25,26% голосов), на третьем - Петр ГОНЧАРУК (17,4%)".

Всего в выборах городского председателя Бердянска приняли участие 51,09% избирателей, имеющих право голоса, из которых 3,4% - не поддержали ни одного кандидата.

Справка УНИАН. Шаповалов Евгений Иванович, 1951 г.р. беспартийный, частный предприниматель, имеет высшее экономическое образование.

16 марта в Бердянске состоялись внеочередные выборы мэра, необходимость проведения которых была обусловлена досрочным прекращением полномочий городского председателя Валерия БАРАНОВА, который избран народным депутатом Украины ("Блок Литвина").

Бердянск является городом-курортом областного подчинения и портовым городом. В нем проживает 120 тыс. человек.