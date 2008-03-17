Ющенко и Тимошенко просят у НАТО ПДЧ потому что отвечают за будущее

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратились к Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле МЕРКЕЛЬ и Президенту Франции Николя САРКОЗИ относительно поддержки Германией и Францией положительного решения Североатлантического альянса о присоединении Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО также выражают надежду, что страны-члены НАТО примут положительное решение относительно приглашения Украины к Плану действий о членстве в НАТО в Бухаресте. “Это они подчеркнули в письме к Генеральному секретарю НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕРУ”, - отметили в пресс-службе

Руководители государства сообщают в письме, что в Украине внимательно изучают позиции отдельных стран, которые пока воздерживаются или скептически относятся к возможности присоединения Украины к ПДЧ в Бухаресте. “Большей же частью мотивацией такой позиции, как мы понимаем, является мнение, что в Украине нет единого виденья относительно перспектив ее членства в НАТО”, - говорится в письме.

В связи с чем В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО отмечают, что те политические силы, которые сформировали правящую коалицию и, таким образом, взяли на себя ответственность за будущее Украины и ее народа, четко выразили свою общую позицию относительно перехода в отношениях Украины с НАТО в рамках ПДЧ. Они напоминают, что такая позиция закреплена в Коалиционном соглашении и Программе правительства.

В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО замечают, что мнение оппозиционных сил имеет право на существование и будет учитываться в процессе их привлечения к реализации определенного курса евроатлантической интеграции Украины.

В то же время, они отмечают, что постановление Верховной Рады Украины от 6 марта с.г., одобрение которого разблокировало работу парламента, свидетельствует о том, что предостережения оппозиционных политических сил касаются, главным образом, механизмов принятия окончательного решения о вступлении Украины в НАТО.

Руководители государства отмечают, что недостаточный уровень общественной поддержки стратегического курса на углубленную евроатлантическую интеграцию является предметом постоянного внимания правительства Украины.

“Мы осознаем важность донесения объективной информации о целях и задачах обновленного НАТО к людям, часть которых все еще живет в плену стереотипов советской эпохи. Используя опыт стран предыдущих волн расширения альянса, правительство Украины ощутимо увеличило в этом году финансирование информационной работы”, - заверили В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО.

Они убеждены, что четкая определенность евроатлантического будущего государства и дополнительные возможности, которые предоставит Украине формат ПДЧ, позволит обеспечить поддержку данного курса той частью населения, которая еще не сделала свой собственный осознанный выбор.

В письмах к Федеральному канцлеру ФРГ А.МЕРКЕЛЬ и президенту Франции Н.САРКОЗИ руководители Украины отмечают, что с пониманием относятся к сомнениям, которые высказываются некоторыми членами альянса, в частности ФРГ, относительно поддержки необходимости такого шага основными политическими силами и общественностью Украины.

Они также уверены, что лидеры нерадикальной части оппозиции вскоре вернутся к осознанию настоящих национальных интересов.

Основанием для такого вывода В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО считают поддержку будущего членства Украины в НАТО, о которой, во время своего пребывания у власти, подчеркивало руководство самой большой оппозиционной силы - Партии регионов.

“Хотели бы еще раз привлечь Ваше внимание к возможности зафиксировать необратимость евроатлантического выбора Украины, который существует сегодня, путем приглашения нашего государства к ПДЧ уже во время Бухарестского саммита Альянса. Надеемся, что Ваша влиятельная страна, приняв во внимание изложенное и интересы безопасности евроатлантического пространства в целом, поддержит положительное решение НАТО по данному , - отмечается в письмах к А.МЕРКЕЛЬ и Н.САРКОЗИ.