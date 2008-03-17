Черновецкий добровольно в отставку не уйдет

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ может принять решение о добровольной отставке лишь на основании "политической целесообразности".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, что может стать предпосылкой для принятия им решения об отставке.

«Только политическая целесообразность», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. При этом сказал, что на сегодня не видит никаких оснований для своей отставки.

На вопрос, не думал ли он в принципе подать в отставку, имея уверенность в том, что опять выиграет выборы Киевского городского председателя, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Я не думаю об отставке, у меня очень много дел. Но в принципе моя готовность к любым действиям, чтобы всем жилось лучше, - она существует на 100%. Я решительный человек, и это для меня не проблема». При этом мэр подчеркнул, что на его решение влияют также политические союзники. «У меня есть политические союзники, с которыми я советуюсь, и их совет для меня много значит», - отметил мэр.

Что касается того, что он думает по поводу возможного голосования в Верховной Раде по вопросу перевыборов в Киеве, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Меня абсолютно не беспокоит, как будет происходить голосование. Я буду участвовать в выборах, даже если это голосование незаконное произойдет, даже если шантаж и подкуп будут иметь место. И я выиграю эти выборы, если они будут иметь место».

Он также высказал убеждение в том, что голосования в ВР однозначно не было бы, если бы он «был послушным, если бы каждый из депутатов имел то, что он хочет на территории Киева».