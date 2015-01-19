Силы АТО уничтожили группировку боевиков, которые обстреливали "киборгов"
12:19, 19 января 2015Политика
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Силы АТО ударно-рейдовыми действиями уничтожили группировку боевиков, которые в течение длительного времени вели огонь по позициям "киборгов" на территории донецкого аэропорта.
Силы АТО уничтожили группировку боевиков / Andriy Tsaplienko / Facebook
Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны, "боевики понесли потери и отступили в сторону жилых кварталов города Донецк. Данные по потерям среди боевиков уточняются".
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В сообщении подчеркивается, что артиллерия сил АТО открывает огонь исключительно по позициям боевиков, скоплению их военной техники и живой силы.
Украинские военные неуклонно придерживаются условий Минского протокола и меморандума и не ведут активных действий за пределами линии разграничения сторон.
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