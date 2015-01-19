Силы АТО уничтожили группировку боевиков, которые обстреливали "киборгов"

Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны, "боевики понесли потери и отступили в сторону жилых кварталов города Донецк. Данные по потерям среди боевиков уточняются".

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В сообщении подчеркивается, что артиллерия сил АТО открывает огонь исключительно по позициям боевиков, скоплению их военной техники и живой силы.

Украинские военные неуклонно придерживаются условий Минского протокола и меморандума и не ведут активных действий за пределами линии разграничения сторон.