В Крымском на растяжке подорвались трое украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

Согласно сообщению, ранения получили три военных, все госпитализированы.

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Также по его словам, боевики сегодня ночью накрыли «Градами» Крымское, в результате чего разрушены жилые дома и дворы. "Часть села уже второй раз за последние двое суток выжжена "Градами", есть прямые попадания в жилые дома и дворы", - говорится в сообщении.

"Повреждены несколько десятков домов (снесены крыши, выбиты окна, избиты фасады), разрушены гаражи и хозяйственные пристройки, сожжен школьный автобус, стоявший во дворе водителя. Местные жители уже несколько суток проводят ночи в подвалах, благодаря чему обошлось без жертв и раненых. Сейчас в Крымском снова перебиты линии электропередач, нет ни центральной воды, ни тепла, ни нормальной связи. Туда уже выехали ремонтные бригады", - отметил Геннадий Москаль.