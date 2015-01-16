Добкин рассказал, что Янукович не намеревался бежать из Украины

Он хотел отсидеться на востоке страны до тех пор пока ситуация в Киеве не нормализуется, поскольку был уверен, что Майдан разойдется, заявил в интервью LB.ua бывший председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин.

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По его словам, в Харьков Виктор Янукович прибыл на двух вертолетах вместе с Владимиром Рыбаком, Андреем Клюевым, сыном Виктором и гражданской женой Любовью Полежаевой. Их сопровождал 21 охранник.

"В ночь с пятницы на субботу (на 22 февраля - ред.) он был уверен, что Майдану просто еще не дали команду разойтись. И вот до этого момента ему из столицы лучше уехать. Так он появился в Харькове. Он не был готов к отъезду", - рассказал Михаил Добкин.

"Он не производил впечатление человека, ударившегося в бега. Он стопроцентно рассчитывал вернуться. Если бы он знал, что не вернется, он бы взорвал Межигорье, сжег его, уничтожил. Так оно ему было дорого", - добавил он.

Но уже на утро, после многочисленных телефонных звонков, которые по сути свидетельствовали о свержении режима, Янукович запросил 2 самолета и "видеокамеру" -для записи видеообращения. После чего, как известно, бежал в Донецк, оттуда в Крым и в Ростов-на-Дону.