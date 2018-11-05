Гонтарева переехала жить в Лондон и сняла "маленькую двухкомнатную квартиру"

По словам экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, ей "было смешно", когда бывший глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что она якобы купила в Лондоне дом за 23 млн евро.

Экс-председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева с 1 октября живет в Лондоне.

Об этом она рассказала в интервью журналу "Новое время".

"Я только-только переехала в Лондон, 1 октября... Одно дело, когда вы приезжаете туда в командировку или с семьей погулять, и совсем другое – когда приезжаете работать", – сообщила экс-председатель НБУ.

По ее словам, в британской столице "колоссальная бюрократия".

"Например, процесс снятия квартиры вроде бы автоматизирован. Брокера ты видишь вживую, но документы преимущественно подписываешь в интернете. Однако количество документов, проверок и прочего – это больше, чем вы себе можете представить", – пояснила Гонтарева.

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Экс-глава Нацбанка сообщила, что снимает "маленькую двухкомнатную квартиру" вместе с сыном и ей "было смешно", когда бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что она якобы купила в Лондоне дом за £23 млн.

Гонтарева возглавляла НБУ с июня 2014 года. 15 марта 2018-го Верховная Рада уволила ее с должности главы Нацбанка. О том, что она приобрела дом в Лондоне, Наливайченко сообщил в эфире телеканала ZIK. Часть интервью была опубликована в YouTube 1 октября 2018 года.

25 октября Гонтарева принимала участие в конференции OTP Talks, которая состоялась в Киеве.

Экс-глава НБУ сообщила, что с 1 октября стала сотрудницей Института международных отношений, который входит в состав Лондонской школы экономики. Ее первый проект – Тунис.