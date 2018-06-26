«День регионалов»: что случилось с «диктаторами» и их законами за год

Год назад, 16 января, Верховная Рада прошлого созыва, в нарушение всех регламентных процедур – без обсуждения, поднятием рук - проголосовала пакет законов, получивших название «диктаторские». На следующий день, 17 января, несмотря на призывы руководства Евросоюза и США, а также обеспокоенность международных общественных организаций тем фактом, что законы противоречат принципам свободы волеизъявления, свободы собраний и демонстраций, а также свободы СМИ, Виктор Янукович подписал спорные документы, спровоцировав эскалацию конфликта на улицах Киева между активистами Евромайдана и силовиками.

«Закручивание гаек»

Дело в том, что принятые Радой документы объединяла одна общая черта: все они, так или иначе, повышали уровень возможного наказания для участников массовых акций протеста. Причем, привлечь к ответственности, в том числе, уголовной, власти могли не только митингующих с Евромайдана или Автомайдана, но и депутатов от оппозиции, представителей общественных организаций, журналистов, блоггеров и просто «неблагонадежных» граждан, написавших что-то «не то» в социальных сетях.

Среди наиболее скандальных норм законов 16 января можно выделить, к примеру, запрет на движение в автоколоннах из более чем 5 машин без согласования с МВД. Фактически, таким образом, всем Автомайдановцам можно было «впаять» штраф (680-850 грн) или лишить их прав на 1-2 года с изъятием транспортного средства. Или еще одна интересная норма, которая касалась бы большинства активистов Майдана - за участие в собраниях, митингах, уличных шествиях в маске, шлеме, шарфе или шапке, которые затрудняют идентификацию, либо же в одежде, похожей на форму военнослужащих, был предусмотрен штраф (2500-4250 грн) или административный арест сроком до 15 суток.

Впрочем, введение в действие «диктаторских законов», предусматривало наказание не только для тех, кто выходил протестовать на улицы. До двух лет лишения свободы можно было бы получить «за клевету и экстремистскую деятельность», под которыми авторы соответствующего законопроекта – регионалы Вадим Колесниченко и Владимир Олийнык – подразумевали все, что угодно. Более того, за незаконный сбор, хранение или распространение конфиденциальной информации работниках правоохранительных органов, их родственников или членов их семей, украинцам грозил арест на срок до 6 месяцев. За аналогичные действия в отношении судей, либо же за оскорбление судьи, предусматривался штраф (5100-8500 грн) или два года тюрьмы. В то же время, блокирование доступа к жилью сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров могло повлечь за собой лишение свободы сроком до 6 лет. А угрозы в адрес силовиков карались бы тюремным заключением на срок до 7 лет.

Что касается общественных организаций, их могли запросто запретить, в случае, если организация «получает деньги или имущество от иностранных государств, их госорганов, неправительственных организаций иностранных государств, международных неправительственных организаций или иностранных граждан, а также участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности на территории Украины».

Депутатам-оппозиционерам коллеги усложняли жизнь упрощением процедуры снятия неприкосновенности и привлечения их к уголовной ответственности.

Кроме того, были внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым вводилось заочное уголовное производство. То есть, суды могли проходить без присутствия обвиняемых или их представителей.

Собственно, принятие и подписание таких законов вызвало естественное возмущение не только в Украине, но и за ее пределами. И, пока международное сообщество продолжало озвучивать обеспокоенность «закручиванием гаек», в Киеве и в других регионах Украины начались столкновения митингующих и правоохранителей. Сотни украинцев были ранены и арестованы, появились первые погибшие. В результате, уже через 9 дней – 25 января, в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об отмене «диктаторского» пакета законов, а 28 января парламентарии проголосовали «за» такое решение.

Кто и как наказан

Впрочем, тот факт, что документы, ущемляющие украинцев в правах, были отменены, уже не смог бы вернуть здоровье и жизни многим участникам акций протеста. В этой связи, не удивительно, что общество потребовало наказать инициаторов принятия «драконовских» законов. Но, так как дальнейшие события в стране развивались стремительно - в конце февраля 2014 года из Украины сбежали и экс-президент Виктор Янукович, и ряд экс-министров, и многие депутаты-регионалы - сделать это оказалось не просто.

Во-первых, потому, что, согласно Конституции Украины, народные депутаты имеют право голосовать произвольно, как считает нужным – «за», «против», «воздержался» - и за это они несут только политическую ответственность. «Грубо говоря, если совсем абстрактно, любой депутат имеет право инициировать что угодно, даже откровенную глупость, но ответственности, согласно законам, за это нет», - рассказал УНИАН внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.

Собственно, политическая ответственность для тех, кто по отмашке поднимал руки 16 января 2014 года, наступила лишь в октябре. Согласно анализу движения «Чесно», кандидатами в депутаты на досрочных парламентских выборах 26 октября изъявили желание быть 127 человек, поддержавших «драконовские» законы. Но пройти в Верховную Раду восьмого созыва удалось только 64-м. То есть, избиратель «сказал свое слово».

Учитывая, что, с юридической точки зрения, этих парламентариев наказать никак не удастся, коллеги по парламентскому корпусу пошли другим путем, и «сказали» уже свое. 11 декабря 2014 года Верховная Рада 264 голосами внесла изменения в постановление о назначении руководителей, первых заместителей, заместителей, секретарей, членов комитетов парламента восьмого созыва. В результате, все, кто голосовал за «диктаторские» законы 16 января, были сняты с руководящих должностей. «О каких-то других результатах говорить рано. Мы видим, что в Верховной Раде эти депутаты не получили комитетов. Они даже отозвали свои голоса (с голосования за законы 16 января – УНИАН), но это вряд ли что-то для них изменит в этом созыве. Рано или поздно справедливость будет установлена», - отметил народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Черненко.

Во-вторых, потому, что Верховная Рада восьмого созыва, в рамках существующего законодательства, сделала все, что могла. Остальным должна ведать уже Генеральная прокуратура. «Формально те, кто голосовал, не нарушали законов, но все мы знаем обратную сторону… Думаю, здесь много вопросов к ГПУ, именно она может провести полноценное расследование и выявить преступления в действиях депутатов, после чего обратиться в парламент с просьбой о снятии с них неприкосновенности. И речь здесь не о мести, а об ответственности за те или иные решения», - считает народный депутат от Народного фронта Антон Геращенко.

Пока же реальное наказание за организацию голосования депутатов и его фальсификацию могут понести только на тот момент руководители Верховной Рады и счетной комиссии парламента. Это – Владимир Рыбак, Владимир Олейник и Игорь Калетник. «16 января мы не видели волеизъявления депутатов, это была лишь фальсификация голосования с целью протащить «диктаторские» законы. Есть организаторы этого процесса, поэтому пока мы можем говорить лишь о способе организации и реализации голосования 16 января, и здесь искать виновных. Всех остальных причастных должно установить следствие. А наказание для тех, кого уже лишили неприкосновенности… Не вижу для ГПУ никаких препятствий», - сказал Юрий Деревянко.

В свою очередь, народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев добавил, что уголовные дела против инициаторов законов уже возбуждены. «Говорить о том, почему их не арестовали еще тогда – не стоит, - считает он. – Все они на тот момент имели депутатскую неприкосновенность, а как только она закончилась, - сбежали из Украины».

В-третьих, потому, что и особого желания наказать тех голосовавших 16 января, кто, по тем или иным причинам не сбежал, прошел или не прошел в новый созыв парламента, занимает или не занимает в нем руководящих должностей, - нет. Никто сегодня не вспоминает о судьбе протокола голосования с мокрыми печатями. А ведь, согласно регламенту ВР, он где-то должен быть, либо кто-то его уничтожил. Тогда возникает другой вопрос – кто именно? Свидетели, если и были, - молчат. Хотя в парламентских кулуарах и год назад тихо обсуждался отказ ряда депутатов подтвердить свои голоса подписями, несмотря на давление со стороны спикера Рады Владимира Рыбака.

Кроме того, никто сегодня не пытается установить точное количество голосовавших. Ведь их реальное число (если судить по фото того заседания Верховной Рады) – немногим больше 170 человек, а никак не 235 (как, в среднем, указывалось в результатах голосования по каждому из законов)…

«Нам сегодня следует сделать выводы на будущее, - отмечает народный депутат от «Самопомощи» Егор Соболев, - единственная возможность избежать похожей ситуации – снять депутатскую неприкосновенность». По его мнению, это устранит главную проблему – депутатскую «забывчивость». «А то у нас так сложилось, что до выборов обещают, а потом обещания забывают. Снятие неприкосновенности это устранит», - подчеркнул он.

Кроме того, по словам депутата, снятие иммунитета позволит построить в Украине настоящую правоохранительную систему. Поскольку, по мнению Соболева, лишь, когда президент, парламентарии и судьи не будут находиться над законом, они, наконец, станут лично заинтересованы в появлении в стране настоящих правоохранительных органов, незаангажированных судов и прокуратуры.

Судьба авторов и реинкарнация скандальных документов

Пока же виновных в фальсификации голосования ищет старая система. Причем не всех. На сегодняшний день, Генеральная прокуратура предъявила подозрение в организации незаконного голосования в Верховной Раде 16 января лишь регионалу Владимиру Олейнику, который возглавлял счетную комиссию ВР и коммунисту Игорю Калетнику, который год назад был вице-спикером, проводившим голосование. По версии ГПУ, именно они заранее подготовили протоколы заседания счетной комиссии и загодя указали в них результаты еще не проведенного голосования. В розыск оба фигуранта дела попали лишь 5 декабря 2014 года. По некоторым данным, оба скрываются от правосудия в аннексированном Крыму. Но, если Калетник делает это молча, то Олейник вовсю раздает комментарии СМИ с критикой действующей власти – от темы мобилизации до темы создания Антикоррупционного бюро.

К слову, на полуострове проживает и соавтор скандальных законов, экс-регионал Вадим Колесниченко. Правда, он еще в марте открыто покинул Киев, вместе с семьей перебравшись в Севастополь. Получив, после аннексии Крыма Россией, российское гражданство, и написав отказ от депутатского мандата Верховной Рады Украины, Колесниченко вступил в российскую политпартию «Родина». С ней же попробовал свои силы на псевдовыборах в Крыму 14 сентября, но с треском проиграл в округе, где неоднократно избирался в украинский парламент.

Отдельно стоит отметить, что, дабы не оставить сторонников режима Виктора Януковича безнаказанными за организацию голосования 16 января, против них сыграет их же идея о заочном судопроизводстве. Почти через год после принятия «драконовских» законов, 15 января 2015 года, уже новый созыв Верховной Рады (251 голос) поддержал в первом чтении и в целом законопроект №1767 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотвратимости наказания лиц, скрывающихся на временно оккупированной территории Украины или в районе проведения антитеррористической операции».

Документ, в частности, предлагает распространить возможность осуществления специального досудебного расследования и специального судебного производства в отношении подозреваемых (обвиняемых), которые скрываются на временно оккупированной территории Украины или в районе проведения АТО. То есть, действие существующего в Уголовном процессуальном кодексе института «специального уголовного производства» (заочное уголовное производство) отныне распространяется на подозреваемых (обвиняемых), которые скрываются на временно оккупированной территории Украины (в Крыму), в районе проведения АТО, и объявлены в розыск. Причем, специальное досудебное расследование и специальное судебное производство осуществляется исключительно для лиц, объявленных в межгосударственный и/или международный розыск. Таковыми и являются организаторы голосования за законы 16 января.