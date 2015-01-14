Порошенко обсудил с Олландом и Меркель шаги урегулирования ситуации на Донбассе

Как передает пресс-служба главы государства, Петр Порошенко провел телефонный разговор с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом.

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Лидеры Франции и Германии выразили соболезнования по поводу трагедии под Волновахой, в результате которой погибли мирные люди.

"Собеседники обсудили дальнейшие шаги на пути к урегулированию конфликта на Донбассе и подтвердили, что оно может быть достигнуто благодаря полному выполнению всех пунктов минских соглашений. В частности, была подчеркнута важность выхода на линию столкновения, которая закреплена в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года, и отвода военной техники. При этом президент Украины отметил, что этот процесс должен сопровождаться действенным и гарантированным режимом прекращения огня. Стороны также призвали к дальнейшему освобождению всех заложников", - сказано в сообщении.

Глава государства обратил особое внимание на тяжелое состояние украинской летчицы Надежды Савченко, которая около семи месяцев находится в заключении в России и голодает уже 33 дня, протестуя против незаконного удержания.

"Президент Украины призвал международное сообщество приложить все усилия для ее освобождения", - подчеркивается в сообщении.

Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд согласились, что проведение встречи трехсторонней контактной группы в ближайшие дни необходимо для практического обсуждения воплощения пунктов минских соглашений, особенно относительно линии столкновения и отвода военной техники.

"Собеседники также заявили о готовности к дальнейшим многосторонним переговорам в "нормандском формате" в случае достижения прогресса в воплощении минских соглашений, проведении заседания трехсторонней контактной группы и результативной встречи на уровне министров иностранных дел", - подытоживается в сообщении.