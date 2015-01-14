Сторожевой корабль "Донбасс" получил волонтерский радар Furuno
Единственный сторожевой корабль Мариупольского отряда морской охраны «Донбасс» получил радиолокационный радар Furuno.
Об этом сообщают волонтеры Благотворительного фонда «Вернись живым», которые вручили капитану сторожевого корабля «Донбасс» современный радар Furuno общей стоимостью около 320 000 гривень сегодня в Бердянском морском торговом порту.
"Сейчас контролировать акваторию Азовского моря не менее важно, чем границу с Россией. Поэтому когда к нам обратился флот, мы сразу среагировали на просьбу и начали собирать деньги, ведь сейчас это судно - одно из важнейших в Азовском море. Искренне благодарим всех спонсоров за оказанную помощь. Мы вынуждены помогать государству в условиях далеко неидеальной жизни. А чтоб жизнь стала лучше, нужно сначала защитить нашу страну", - рассказал координатор фонда Виталий Дейнега.
Читайте такжеВолонтеры готовят "комплекты выживания" для экипажей "Градов""Установка радара Furuno позволит существенно повысить уровень обнаружения целей и навигационной безопасности в ночное время. Ведь в последнее время мы часто находимся в море и делаем осмотр всех подозрительных суден. Раньше с таким качественным и современным оборудованием мы не работали. Спасибо каждому, кто нам помог и продолжает это делать", - поблагодарил волонтеров капитан 3-го ранга Максим Бенедисюк.
«Донбасс» - единственный сторожевой корабль в составе Мариупольского отряда морской охраны, то есть единственный в Азовском море. В условиях, когда часть побережья оккупирована, потребность обнаруживать особенно маломерные цели вырастает в разы.
Уже в начале этого года волонтеры планируют закупить морские тепловизоры для охранных катеров с возможностью обнаружения маломерных целей на расстоянии до 4 км.
Справка: Радар или РЛС (радиолокационная станция) Furuno обнаруживает цели на близких и дальних расстояниях, выводит изображение на экран, обеспечивает безопасный режим навигации. Радар Furuno соответствует требованиям IMO (Международной Морской Организации) к судам водоизмещением до 10,000 GT.