В Луганске горел супермаркет электроники

16 марта в Луганске, на улице Ватутина, на третьем этаже супермаркета электроники, в складском помещении возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, огнем уничтожена и повреждена бытовая техника на площади 60 кв. м. Силами трех отделений Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.