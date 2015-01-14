Яценюк инициировал увольнение замминистра, присвоившего себе статус участника АТО

Об этом Яценюк заявил в ходе заседания правительства.

«Недопустим тот факт, когда замминистра Минрегионстроя получил статус участника АТО, в том числе с целью избежать люстрации. Как премьер-министр я вношу ходатайство об увольнении замминистра Исаенко с занимаемой должности, – сказал Яценюк. - Отдельно обращаюсь к Министерству внутренних дел с просьбой расследования факта присвоения статуса участника АТО бывшему чиновнику. Прошу всех министров очень внимательно изучать все материалы, которые идут на комиссию (по присвоению статуса участника АТО - УНИАН) и привлечь к работе комиссии как представителей СМИ, так и представителей общественности».

Читайте такжеМинрегион остался без замминистра по вопросам евроинтеграцииРанее народный депутат Украины, журналист Мустафа Найем сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о том, что ряд парламентариев вынудили заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия Исаенко отказаться от статуса участника АТО, который тот получил в ходе участия в реализации правительственного проекта «Стена», предполагающего строительство фортификационных сооружений на российско-украинской границе.