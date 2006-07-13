Регионы блокируют парламентскую трибуну
09:38, 13 июля 2006Политика
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В помещении ВР усилены меры безопасности
В сессионном зале Верховной Рады представители Партии регионов окружили парламентскую трибуну.
Как передает корреспондент УНИАН, таким образом депутати-“регионалы” пытаются не допустить блокирование трибуны другими политическими силами.
В помещении ВР усилены меры безопасности. В частности, журналистов проверяют уже даже в ложе прессы.
Под стенами парламента продолжаются акции протеста. Парламент окружили представители Партии регионов, СПУ и КПУ, а также представители БЮТ. Появляются новые палатки. Так, на улице Шелковичной появились палатки социалистов.
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