Интерпол объяснил причину отказа разыскивать Януковича в марте 2014 года

Организация посчитала запрос не соответствующим нормам и политически мотивированным, сообщает Новое Время.

"Красные уведомления" (от 12 января 2015 года) не связаны с предыдущим запросом, сделанным Украиной в марте 2014 года с просьбой "красного уведомления" для розыска Виктора Януковича по обвинению, включающим злоупотребление властью и убийства. Эта просьба была оценена Интерполом как не соответствующая нормам и правилам организации и получила отказ", - говорится в сообщении Интерпола.

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При этом отмечается, что новый запрос Украины с просьбой объявить Януковича и представителей его команды в международный розыск по подозрению в разворовывании средств в особо крупных размерах был удовлетворен 12 января 2015 года.

Напомним, 12 января Интерпол объявил в международный розыск с целью задержания и экстрадиции в Украину беглых представителей предыдущей власти страны: экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра и экс-премьер-министра Николая Азарова.