Витренко призвала встретить в Киеве кровавого диктатора Буша

В Украине к визиту Президента США Джорджа БУША, который намечен на 1 апреля, готовятся акции протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила на антинатовском митинге в Симферополе лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья ВИТРЕНКО.

«1 апреля встретим кровавого диктатора – встретим БУША и заявим ему: «Янки – гоу хоум!», - сказала Н.ВИТРЕНКО.

Она также призвала все партии собраться в Киеве и встретить Президента США. «Давайте встретим БУША, чтобы он запомнил, что такое Украина!», - заявила Н.ВИТРЕНКО.

При этом Н.ВИТРЕНКО сообщила, что направила Дж.БУШУ заявление, в котором посоветовала «оставаться на своем ранчо» и забрать с собой в Америку руководителей Украины, подписавших так называемое «письмо трех» - письмо о присоединении Украины к Плану действий по членству в НАТО. «Я посоветовала ему (Дж.БУШУ – УНИАН) взять с собой в Америку ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО и ЯЦЕНЮКА. Пусть они там разводят пчел и баранов», - сказала лидер ПСПУ.

Как сообщал УНИАН, Президент США Джордж БУШ с супругой Лорой БУШ посетят Украину, Румынию и Хорватию.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома, цель поездки Дж.БУША – "поддержать продвижение свободы и демократии и укрепить Североатлантический альянс в его противостоянии вызовам ХХІ века".

1 апреля в Киеве у Президента США предусмотрена программа, которая будет включать встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

После Украины Дж.БУШ посетит Бухарест (Румыния) для участия в саммите НАТО 2-4 апреля.