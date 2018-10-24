Адвокат Януковича ссылается на письмо экс-президента о введении полицейской миссии в Украину

Горошинский заявляет, что в материалах дела нет оригинала письма Януковича к Путину с просьбой ввести в Украину российские войска, и одновременно ссылается на еще одно письмо, имеющееся в материалах дела, в котором Янукович просит не о военной агрессии, а о полицейской миссии.

Адвокат обвиняемого в совершении государственной измены экс-президента Виктора Януковича Александр Горошинский ссылается на письмо Януковича о введении полицейской миссии в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Горошинский заявил во время дебатной речи на заседании Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело.

Заседание суда началось с того, что Горошинский, как и вчера, начал говорить, что Янукович отстранил адвокатов Виталия Сердюка и Игоря Федоренко от участия в данном деле.

На это председательствующий судья Владислав Девятко напомнил Горошинскому, что суд не менял адвокатов Федоренко и Сердюка на адвоката Горошинского.

После этого Горошинский приступил к дебатной речи. Он заявил, что в материалах дела существует письмо, в котором Янукович якобы просит у президента России Владимира Путина о политических консультациях и о полицейской миссии. Адвокат Януковича ставит в вину прокурорам, что они не доказали отсутствие такого письма.

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Кроме того, говоря о всем известном письме Януковича к Путину, которое является одним из основных доказательств по делу, что Янукович совершил государственную измену, Горошинский говорит, что признавать этот документ как доказательство нельзя, поскольку в материалах дела нет его оригинала или должным образом заверенной копии.

Следует отметить, что Горошинский сам же предполагает, что оригинал этого письма может находиться либо в Совете безопасности ООН, или в Министерстве иностранных дел России.

Адвокат заявил ходатайство, чтобы суд не признавал копию письма Януковича к Путину в качестве доказательства.

Также он добавил, что существуют постановления украинских судов, которые предоставляют право следователем истребовать оригинал данного письма в администрации президента России.

Также Горошинский, ссылаясь на видеообращение первого вице-премьер-министра Януковиче Андрея Клюева, отметил, что Янукович якобы посылал письма также и лидерам европейских стран.

Следует отметить, что письмо о полицейской миссии, о котором сегодня вспоминал Горошинский, появилось в речах адвокатов Януковича в прошлом году, и, по утвердению адвоката, было приобщено к материалам дела.

После этого судья Девятко объявил в заседании перерыв до 9 утра 25 октября.

Ожидается, что Горошинский продолжит свое выступление в рамках судебных прений.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве представителям власти России, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

16 августа 2018 года в прениях в Оболонском райсуде Киева прокуроры попросили назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.