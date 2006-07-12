Тимошенко считает предательством переговоры Нашей Украины и коалиции

Лидер фракции БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО называет предательством то, что "Наша Украина" села за стол переговоров с коммунистами, социалистами - которые предали, - с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и его мафией, которую за руки во время помаранчевой революции вытягивали из кабинетов".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ заявила в эфире телеканала “1+1”.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что у Президента Украины есть конституционное, юридическое право объявить новые выборы. "Бояться их не нужно", - сказала она, напомнив, что “президентские выборы проходят в два тура, и во всех демократических странах. Если необходимо получить дополнительную поддержку народа, они проводят досрочные выборы”. “И сегодня когда коммунисты, социалисты и "Наша Украина" ведут переговоры с Партией регионов, то понятно, что у народа еще раз необходимо спросить, дают ли они на это мандат, дают ли они на это право и возможности. Я считаю, когда это уже не парламент, а коррупционная яма, необходимо объявить досрочные выборы и тогда народ будет видеть не лозунги политиков, с которыми они шли на выборы, а их настоящее лицо", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, для роспуска парламента есть несколько правовых оснований, и они подтверждены правовой экспертизой, которую БЮТ готов предоставить Президенту - это официальная правовая экспертиза. В частности, по ее словам, уже прошло более 30 дней, отведенных Конституцией на формирование коалиции. А действенной коалиции до сих пор нет и это, по ее словам, подтвердят судебные решения по поданным искам и тому подобное.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что по Конституции Президент имеет право рассматривать кандидатуру премьер-министра 15 дней. “Я не хочу сейчас вдаваться в правовые детали, я просто хочу сказать, что правовая экспертиза существует, но нужно, чтобы существовала воля и любовь к своей стране”, - отметила при этом она, добавив: “Сегодня, учитывая подлинные намерения тех политических сил, которые сейчас обвенчались вместе, мы уже не помаранчевое достояние теряем – мы теряем достояние 1991 года, когда наши иные друзья-политики провозглашали независимость Украины”.

“Надежда есть – это воля Президента, досрочные выборы, абсолютно повторные мандаты для политических сил и формирования правительства, которое было с самого начала поддержано народом, а не то, которое создано на базе коррупции”, - заявила лидер БЮТ.

На вопрос: Пойдет ли БЮТ с “Нашей Украиной” на новые выборы вместе, и будет ли она настаивать на своем лидерстве в этом блоке, если все же “Наша Украина” “не обвенчается” с Партией регионов?, Ю.ТИМОШЕНКО ответила, что лидеров на досрочных парламентских выборах определит народ. “Не нужно лидеров искусственно лепить, если их там нет. Досрочные выборы – все политические силы идут, и уже абсолютно четко понятно, за кого народ и как будет голосовать”, - отметила лидер БЮТ.