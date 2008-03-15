Ехануров говорит, что все работают, а результат увидим в Бухаресте

Украина продолжает прилагать максимум усилий, чтобы на Бухарестском саммите НАТО получить согласие на присоединение к Плану действий относительно членства в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам на пресс-конференции в Севастополе сообщил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

«Вы видите, что все наши прилагают активные усилия: и Президент Украины - только что был в Брюсселе, и министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО – очень активно работают – все работают, а результат увидим в Бухаресте», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, саммит НАТО в Бухаресте состоится 2-4 апреля.

В середине января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и спикер Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК направили письмо руководству НАТО с просьбой о присоединении к ПДЧ. Украина рассчитывает, что решение о присоединении может быть принято на апрельском саммите НАТО в Бухаресте.