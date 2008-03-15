Хорошковский не метит в кресло Тимошенко - не хочет быть ”пустым местом”

Председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ опровергает слухи о том, что может стать новым премьер-министром.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Зеркало недели» № 10 (689) 15-21 марта 2008 г., комментируя информацию, что в конце прошлой недели у него состоялась встреча с Президентом Виктором ЮЩЕНКО, в ходе которой глава государства предложил В.ХОРОШКОВСКОМУ подумать о перспективе премьерства.

«Не было никакой встречи, никакого разговора. Времена уже другие: мало получить предложение, даже при хороших личных отношениях. Премьер-министр без политической поддержки в парламенте — это пустое место, временное явление», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По его словам, трудно представить, что в Украине может появиться «технический» премьер. «Это может быть только человек сверхамбициозный, для которого эта должность является самоцелью. Но для разумного человека, не выпавшего из политического контекста, это просто безумие», - сказал он.

В.ХОРОШКОВСКИЙ также подчеркнул, что считает провокацией все разговоры о том, что пост главы таможенной службы является для него стартовой позицией для участия в выборах Президента. «Я это расцениваю как провокацию. Кресло главы Государственной таможенной службы Украины для меня не является стартовой площадкой на пути к другим должностям, я об этом даже не думаю», - сказал он.

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что причина его прихода в таможенную службу – это интерес к работе с точки зрения управления системой. По его словам, система работы, которая сложилась в таможенных органах в течение долгих лет, не является ни эффективной, ни отлаженной. «Поэтому основная цель моей работы в ГТСУ — построение эффективной системы и искоренение противозаконных явлений», - отметил В.ХОРОШКОВСКИЙ.