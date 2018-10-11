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Сергей Тигипко разводится с женой (видео)

16:53, 11 октября 2018
Политика
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Супруги Тигипко разводятся / facebook.com/viktoriya.tigipko

Об этом стало известно из расписания назначенных к рассмотрению дел Обуховского районного суда Киевской области, передает ТСН.

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В реестре отмечается, что рассмотрение дела должно было состояться сегодня, 11 октября, в 12 часов. Поводом стало заявление супругов о расторжении брака. Также из реестра известно, что ни Виктория, ни Сергей в суде появляться не собирались, а назначили своих представителей. Состоялось ли заседание и результат сейчас выясняется.

Отметим, что последний раз супруги были замечены вместе на Одесском кинофестивале, который ежегодно устраивает Виктория Тигипко.

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Судя по странице Виктории в Facebook, она сейчас находится в США, где приступила к обучению в Стэнфордской бизнес-школе.

Ранее сообщалось, что Сергей Тигипко вероятно имеет намерение приобрести у президента Порошенко завод "Кузница на Рыбальском".

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Теги: #Тигипко#развод