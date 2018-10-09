В комитете Рады по нацбезопасности заявили о необходимости немедленно ввести хранение боеприпасов по стандартам НАТО

Практика небрежного хранения боеприпасов, особенно в районах, находящихся на направлениях вероятного продвижения сил противника в случае нападения, является недопустимой и такой, что создает угрозу для Украины.

Об этом народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко», член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, Председатель парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз заявила в эфире телеканала «Прямой».

«Взрыв боеприпасов на военных складах в городе Ичня Черниговской области далеко не первое чрезвычайное происшествие такого рода. Соответственно, мы имеем глобальную проблему, которую можно решить в рамках внедрения отдельной целевой государственной программы хранения боеприпасов по стандартам НАТО. Эта программа должна предусматривать комплекс правительственных мер, направленный на сохранение обороноспособности нашего государства. Места хранения боеприпасов должны быть инженерно оборудованы и предусматривать обязательное закрытое хранение. Это особенно важно, учитывая то, что некоторые боеприпасы не производятся в Украине », — сказала парламентарий.

Ирина Фриз отметила необходимость немедленного внедрения соответствующей Государственной программы с целевым использованием средств стабилизационного фонда, ведь практика небрежного хранения боеприпасов, особенно в районах, находящихся на направлениях вероятного продвижения сил противника в случае нападения, недопустима и создает угрозу для Украины.

«Я понимаю, что стоимость полного инженерного оборудования всех складов велика, впрочем, я также понимаю, что промедление повышает риски и создает угрозу как для гражданского населения, так и для обороноспособности государства. Поэтому убеждена, что откладывание комплексных мероприятий по соответствующей программе, является особенно опасным ввиду того, что с каждым годом состояние боеприпасов, хранящихся открытым способом, ухудшается, что может способствовать повторению взрывов », — заявила политик.