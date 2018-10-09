Доклад о внесении изменений в процедуры ПАСЕ не имеет ничего общего с отменой санкций против России - докладчик

Депутат из Бельгии Петра де Саттер напомнила, что права делегации России в ПАСЕ были приостановлены, но российскую делегацию никто не исключал из Ассамблеи.

Депутат из Бельгии Петра де Саттер, которая является докладчиком по вопросу внесения изменений в процедуры и правила ПАСЕ по обжалованию полномочий национальных делегаций, уверяет, что ее доклад не имеет целью снятие санкций с делегации Российской Федерации.

Читайте такжеВ ПАСЕ сегодня рассмотрят изменения в правила сохранения санкций против России (видео)

Об этом докладчик сообщила в рамках осенней сессии ПАСЕ, которая транслируется на сайте Ассамблеи. Она заявила, что в 2014 и 2015 году ПАСЕ не принимала решения об исключении делегации РФ.

"Как сигнал осуждения действий, которые нарушали международное право, Ассамблея решила лишить (российскую) делегацию ряда прав. Сразу же после этого правительство Российской Федерации уведомило Совет Европы о своем намерении приостановить осуществление финансовых взносов в бюджет Совета Европы, пока ее делегация не восстановит свои полномочия в Ассамблее", - сказала де Саттер.

"И, конечно, речь не идет о намерении регламентного комитета представить доклад, направленный на ослабление или даже отмену процедуры, по которой можно поставить под сомнение полномочия (национальных делегаций - УНИАН)", - подчеркнула она.

"И, конечно, этот доклад не имеет ничего общего с отменой санкций против Российской Федерации", - подчеркнула де Саттер.

В то же время она признала, что, хотя ситуация с российской делегацией стала первопричиной начала прений об усилении процесса принятия решений в Ассамблее в контексте полномочий национальных делегаций, "эти прения не о России".

"Эти прения - о компетенции Ассамблеи в сохранении процедуры не согласования полномочий в связи с серьезными нарушениями принципов и ценностей Совета Европы", - добавила докладчик ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, Парламентская ассамблея Совета Европы отказалась отложить представление доклада о внесении изменений в правила и процедуры Ассамблеи относительно обжалования полномочий национальных делегаций, представленных в ней.

Сегодня в ПАСЕ рассмотрят изменения в правила и процедуры, которые могут усложнить процедуру сохранения санкций против России.

8 октября председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что на осенней сессии ПАСЕ украинская делегация постарается не допустить ликвидации санкций по требованию РФ.

Президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье высказалась в поддержку конструктивного, откровенного и открытого диалога с российскими депутатами. По словам Мори-Паскье, необходимо обсуждение о внесении возможных изменений в процедуры и правила ПАСЕ, которые могут привести к отмене санкций против РФ.

Ранее Арьев заявлял, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он заявлял, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте продления санкций против РФ.

Это решение может усложнить процедуру продления санкций против РФ, введенных в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюцией, российских депутатов лишили права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах. С тех пор действие санкций против российской делегации несколько раз продлевали, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию на Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.