Глава комиссии пригласил посмотреть как будут ”разбирать” Черновецкого

Глава Комиссии по проведению служебного расследования деятельности Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в должности главы Киевской городской государственной администрации вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК пригласил журналистов на первое заседание Комиссии, которое состоится в понедельник, 17 марта.

Об этом идет речь в пресс-релизе, переданном УНИАН пресс-службой вице-премьера.

Во время посещения выставки „Большой скульптурный салон – 2008”, которая проходит в “Украинском доме” И.ВАСЮНИК сказал журналистам, что убежден, что Указ Президента о создании такой комиссии является реакцией Гаранта Конституции на нездоровую политико-правовую ситуацию в городе Киеве.

„Я не хотел бы делать любых предварительных заявлений, которые базировались бы на моем собственном понимании ситуации. На сегодняшний день факт есть такой: комиссия сформирована, она начинает свою работу. Все документы нуждаются в тщательном изучении, а факты - проверки. Процесс будет длиться 15 дней, и я приложу все усилия, чтобы обеспечить его объективность”, - сказал вице-премьер.

Также И.ВАСЮНИК пригласил журналистов на первое заседание Комиссии, которое состоится в понедельник, 17 марта. Он заверил, что какими бы ни были результаты работы Комиссии, о них обязательно будут поставлены в известность СМИ и общественность.

Как сообщал УНИАН, 12 марта правительство обратилось к Президенту с просьбой отстранить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

Кроме того, Кабмин обратился в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

13 марта Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился с письмом к Президенту с просьбой отстранить его от исполнения обязанностей председателя КГГА на 10 дней.

В тот же день Президент В.ЮЩЕНКО своим указом отстранил Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от исполнения полномочий председателя КГГА сроком на 15 дней.

Президент поручил провести в этот срок служебное расследование невыполнения Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ своих служебных обязанностей, нарушения им Конституции и законов, невыполнения актов Президента Украины, Кабинета министров, что указано Кабмином как основание внесения им представления об освобождении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА. С этой целью В.ЮЩЕНКО создал комиссию для проведения служебного расследования и назначил ее председателем вице-премьер-министра И.ВАСЮНИКА.

14 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО назвала символическим отстранение Президентом Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности главы Киевской городской государственной администрации. «Создана комиссия по расследованию коррупционных дел Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Единственное, что утешает, что в эту комиссию не включили Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и Олеся ДОВГОГО. А все другое в этой комиссии есть», - сказала премьер.