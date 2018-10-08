По 400 договорам между Украиной и РФ не предусмотрено урегулирование споров в международном арбитраже

Заместитель главы МИД заявила, что почти во всех двусторонних договорах между Украиной и Россией урегулирование споров было предусмотрено только на двусторонней основе при помощи дипломатических средств.

Украина и Россия имели более 400 заключенных межгосударственных договоров, согласно которым урегулирование любых споров между обеими странами в международном арбитраже не было предусмотрено.

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Об этом заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль сообщила на конференции "Украинская неделя", которая проходит в Лондоне (Великобритания).

Заместитель министра заявила, что Украина имеет "долговременную и нелегкую борьбу с Россией" на международных площадках по отстаиванию своих прав и международного права.

"И, несомненно, есть ряд вопросов, которые не могут быть решены в рамках международного права. Однако, мы по-прежнему считаем, что это единственный путь, которым мы можем следовать для того, чтобы восстановить правосудие. И мы не имеем никаких других возможностей, кроме военных и дипломатических. В то же время мы знаем, что исключительно дипломатические усилия - они просто не работают. Мы имели широкую правовую основу в наших отношениях с Россией, более 400 договоров, без какой-либо возможности создания арбитража и никакой возможности урегулирования споров при помощи арбитража - только дипломатическими средствами", - подчеркнула Зеркаль.

Также она отметила, что есть только один договор, касающийся защиты инвесторов, согласно которому можно заставить Россию нести ответственность за потери как инвесторов, так и частных граждан, которые они понесли из-за российской агрессии.

По ее словам, решение Апелляционного суда в Лондоне по так называемому "делу 3 млрд долларов Виктора Януковича" (рассмотрение иска России к Украине по еврооблигациям украинского государства на 3 млрд долл., выкупленных РФ в декабре 2013 года) говорит о том, что правосудие возможно. Суд в Лондоне отправил на новое рассмотрение иск о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на 3 млрд долларов.

Также она отметила, что существует много возможностей и много идей, как заставить Россию отвечать. "И мы хотим использовать все из них", - отметила Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что вся договорная правовая двусторонняя база между Украиной и РФ должна быть пересмотрена. Он сказал, что сейчас проводится фундаментальный анализ всей правовой базы, которая была заключена в рамках СНГ между Украиной и Россией.