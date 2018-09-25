Россия получила от Украины ноту о непродлении Договора о дружбе
Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе.
Об этом сообщил журналистам во вторник директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.
"Ноту нам принес в понедельник временный поверенный", - информировал российский дипломат.
Напомним, 21 сентября МИД Украины проинформировал Российскую Федерацию нотой о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, и срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.
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Как сообщал УНИАН, 6 сентября СНБО утвердил решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.
17 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО.
По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, до 30 сентября Россия будет проинформирована нотой МИД о желании Украины не продлевать действие договора, срок действия которого истекает 31 марта 2019 года.
Согласно ст. 24 закона «О международных договорах Украины», глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект.
Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан 31 мая 1997 года тогдашними президентами двух стран Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным.
Страны официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважение территориальной целостности.
После оккупации Россией Крыма и начала конфликта на Донбассе в 2014 году в Украине неоднократно звучали призывы разорвать этот договор из-за нарушения Кремлем территориальной целостности Украины.