Военный эксперт предупредил об опасности "крымского сценария" на Закарпатье

Эксперт советует не оставлять без внимания случаи раздачи венгерских паспортов жителям прилегающих к границе территорий.

Новая политика Венгрии по активному переманиванию из Закарпатья трудовых ресурсов угрожает национальной безопасности Украины. Государству стоит оперативно реагировать на подобные шаги венгерских властей, поскольку пассивность приведет к повторению на Закарпатье «крымского сценария».

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Об этом в интервью изданию «ФАКТЫ» заявил военный эксперт, блоггер Алексей Арестович.

Эксперт советует не оставлять без внимания случаи раздачи венгерских паспортов жителям прилегающих к границе территорий. «На подобные действия стоит реагировать, так как это угроза национальной безопасности и в перспективе — открытие второго фронта по крымскому варианту», — предупреждает Арестович.

Активность Венгрии по привлечению в страну украинцев Арестович объясняет просто: венгры критически нуждаются в рабочей силе: «У венгров большие проблемы с трудоспособным населением. В стране всего 10 миллионов населения, три из которых уехали в ЕС на заработки. И венграм трудно набрать к себе людей, в отличие от Польши. Венгерский язык очень сложный. Единственный ресурс у них — это венгры, которые живут на Закарпатье».