Садовый не намерен поддерживать Гриценко на президентских выборах

Мэр Львова отметил, что у страны "не может быть пятерых президентов одновременно".

Мэр Львова и лидер партии «Самопомич» Андрей Садовый, который объявил о намерении баллотироваться в президенты Украины, не будет поддерживать других кандидатов.

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Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию «the Бабель», отвечая на вопрос журналиста относительно объединения демократических сил и поддержки кандидатуры Анатолия Гриценко.

«Я вижу большое объединение демократических сил в парламенте, я буду к этому прилагать максимальные усилия. А на этапе президентских выборов у каждого есть возможность показать свою программу, команду – должен быть цивилизованный процесс», – отметил Садовый.

«У меня есть хорошие контакты с достаточно большим количеством политиков, мы встречаемся, пьем кофе, но у нас не швейцарская модель, и пятерых президентов одновременно быть не может», – подытожил он.

Ранее лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что рассчитывает объединить усилия на выборах с мэром Львова Андреем Садовым и известным певцом Святославом Вакарчуком.

Гриценко рассказал, что неоднократно обсуждал с Садовым и Вакарчуком варианты сотрудничества. Политик выразил убеждение, что путь объединения — "абсолютно правильный и единственно верный".

Как известно, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Парламентские выборы - 27 октября 2019 года.