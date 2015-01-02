Кличко: Путин болен. Он сделал то, что я считал невозможным

Об этом он заявил в интервью австрийской газете Die Presse, опубликованном в пятницу, 2 января, передает DW.

"Путин болен. Путин своей тактикой фактически сделал то, что я никогда не считал возможным: что кто-то сможет подстрекать наши два братских народа друг против друга. Я знаю, что говорю. Моя мать россиянка. Путин хочет построить новый Советский Союз, и для этой великой империи он нуждается", - подчеркнул Кличко.

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Говоря о своей работе в качестве мэра Киева, Кличко отметил, что в настоящее время несет ответственность за приход иностранных инвестиций в столицу. По его словам, Киев получил инвесторов для шести проектов. "Во время визита в Киев в августе канцлер Ангела Меркель сказала мне: "Виталий, у вас есть хорошие контакты в Германии. Каждый знает вас. Пользуйтесь этим", - рассказал Кличко о своей встрече с Меркель. По его словам, в Гамбурге он говорил об экономическом сотрудничестве с бургомистром Олафом Шольцом, во время визита в Лондон встречался с мэром Борисом Джонсоном, чтобы договориться о партнерстве между городами, и в поиске инвестиций посещал Тель-Авив.