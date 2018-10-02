Вашингтон не будет менять Сенцова на осужденных в США россиян – BBC

В Госдепе США напомнили, что выдвинутые Россией обвинения против Сенцова не обоснованы и являются местью за его позицию по поводу оккупации Крыма.

Американская сторона не намерена менять осужденных в США россиян Бута, Ярошенко и Бутину на незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает «Русская служба BBC», ссылаясь на комментарий собеседника журналистов в Госдепе США.

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"Любая бессмысленная попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитету Украины, и верховенству закона", - заявил журналистам представитель Госдепартамента.

В заявлении указывается, что Сенцов был арестован в оккупированном Россией Крыму. Ему насильно дали российское гражданство, после чего российский суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.

"Выдвинутые против Сенцова обвинения в подготовке теракта не обоснованы и являются циничной местью за его позицию по поводу российской оккупации Крыма", - подчеркнули в Госдепе.

Напомним, 30 сентября российская «Новая газета» написала, что главным условием для возвращения незаконно осужденного в РФ Сенцова в Украину является выдача России осужденных в США Бута и Ярошенко, а также Бутиной, которая находится там под арестом.

Об этом изданию якобы сообщил источник, приближенный к переговорам об обмене пленными между Украиной и РФ.

Бутина была арестована в США 18 июля 2018 года по подозрению в работе как иностранный агент без необходимой регистрации, заговоре с целью работы на иностранное государство и попытках «развивать связи с лицами в США и проникать в организации, которые имеют влияние на американскую политику». Адвокат Бутиной эти обвинения отверг.

Ярошенко был задержан в Либерии и экстрадирован в США в 2010 году, где ему предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и приговорили к 20 годам тюрьмы.

Бут по запросу Вашингтона был задержан в 2008 году в Таиланде. В 2012 году его приговорили в США к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием и поддержку террористических групп.

В марте 2016 года российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Кремль был готов обменять народного депутата Надежду Савченко, которую удерживали тогда в РФ, на Бута и Ярошенко, однако Белый дом отказался от такой сделки.