11-00 - В УНИАН состоится презентация нового проекта “УНИАН-СтопСПИД”. Проект реализуется при поддержке Фонда семьи Кайзер, организации “Трансатлантические партнеры против СПИДа”. В презентации примут участие - директор программ ТППС Татьяна Билык, руководитель программ тренингов для журналистов Татьяна Петрущак, коммерческий директор УНИАН Валерий Нечипоренко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 352-24-20 ,8-067-633- 42-29.Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.