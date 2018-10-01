Тимошенко пообещала Порошенко "политический конец" через полгода

Так лидер ВО «Батькивщина» отреагировала на обвинения лидера фракции БПП, что она якобы продвигает идеи Кремля в Украине.

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, обращаясь к фракции «Блок Петра Порошенко», что действующей власти через 6 месяцев наступит политический конец.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента, отвечая на обвинения лидера фракции БПП Артура Герасимова о том, что она «продвигает идеи Кремля» в Украине.

Герасимов считает, что Тимошенко «продвигает идеи Кремля» в Украине. В качестве примера он назвал заявление лидера ВО «Батькивщина» о том, что она в случае победы на президентских выборах ликвидирует «Нафтогаз Украины».

При этом Герасимов отметил, что именно «Нафтогаз Украины» выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома".

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«Кремль мечтает о ликвидации «Нафтогаза», поскольку формально некому будет платить», - добавил Герасимов.

Кроме того, он обвинил Тимошенко, что она якобы своими заявлениями препятствует украинской стороне в ведении переговоров о блокировании строительства «Северного потока-2».

В ответ Тимошенко заявила, что Герасимов свое выступление читал с листа и это был «темник».

«Обратите внимание, что он (речь идет о Герасимова - УНИАН) 90% в своем темнике посвятил дискредитации моего имени и только 10% говорил об Украине.

«Это свидетельствует о том, что Порошенко определился, кто его главный оппонент на президентских выборах», - подчеркнула Тимошенко и добавила: «Вам, уважаемые друзья, через 6 месяцев (речь идет о президентских выборах - УНИАН) - политический конец, и вам придется отвечать за каждое преступление, которое вы совершили против украинского народа».