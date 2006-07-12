У Ющенко есть информация о подкупе депутатов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО возмущен тем, что последние решения Верховной Рады принимались под давлением и с подкупом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК.

«Президента возмущает, что последние решения, принятые в парламенте, принимались под давлением, с подкупом и переманиванием народных депутатов», - сказал он.

По словам И.ВАСЮНИКА, Президент обращается ко всем политическим силам парламента - отказаться от таких методов, «потому что это путь к девальвации демократии и продолжению большой политики коррупции в парламенте».

На просьбу уточнить, на основе каких фактов он делает заявления о подкупе, И.ВАСЮНИК ответил: «Есть много информации. Эта информация либо должна быть проверена, либо передана в судебные инстанции».

Также он отметил, что «об этом» многократно писала пресса – в частности, «что в формате разных коалиций, как первой, так и второй, ходили не подтвержденные, но весомые слухи».

И.ВАСЮНИК еще раз подчернул, что такая практика несет практическую угрозу демократии.

На реплику, что его заявление о подкупе прозвучало достаточно категорично, И.ВАСЮНИК ответил: «Я сказал как предостережение».

И.ВАСЮНИК также подчеркнул, что, по мнению Президента, «вчерашние события в Верховной Раде продемонстрировали, что тот спектакль, который разыгрывается в парламенте, противоречит принципам европейского парламентаризма и действующему украинскому законодательству».

Он подчеркнул, что это особенно важно, когда в Украине действуют изменения к Конституции.