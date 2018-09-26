"Все для разгона черни": журналист рассказал, чего россиянам ждать от их "гибридного" президента

Александр Сотник полагает, что Путин будет представлять собой «странный гибрид бунтаря для внешней политической арены и "Ивана Грозного сегодня" для внутреннего пользования».

Если судить по первому полугодию нового срока Владимира Путина, то можно констатировать, что его стиль правления и поведения претерпели значительных изменений.

Об этом в своей колонке на сайте «Главред» пишет российский писатель, журналист Александр Сотник.

По его оценке, Путин сейчас будет исполнять роль усмирителя «собственной черни». Также он будет «буквально вальсировать на кончике политического ножа, то поднимая градус возможной ядерной войны, то опуская его до уровня "холодной войны"». Но это, считает Сотник, как и все при Путине, будет гибридно, ведь «он тоже не президент, а гибрид президента», потому что по Конституции РФ он уже не имеет права занимать эту должность.

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«Нынешний президентский срок Путина будет качественно отличаться от предыдущего. Если предыдущие шесть лет он доказывал, что он силен и любим, то теперь вдруг выяснилось, что он больше не любим – он свою основную массу избирателей предал, лишив людей пенсий. И его конфликт с населением вышел на новый уровень: если раньше у него был конфликт с несогласными, какими-то белоленточниками, очкариками, "засланцами Госдепа", то теперь у него уже конфликт на другом витке – конфликт с людьми пенсионного и предпенсионного возраста», – отметил журналист.

Он уверен, что именно поэтому Путин постоянно демонстрирует новый комплекс "Стена", как будут разгонять людей, а также щиты, способные биться электрическим током, с электрошокерами. «Все для вас, дорогие, все для разгона черни!», – описывает Сотник внутреннюю политику Путина.

Автор считает, что Путин будет представлять собой «странный гибрид бунтаря для внешней политической арены и "Ивана Грозного сегодня" для внутреннего пользования».

«К слову, о Грозном. Недаром Путин стал таким верующим и набожным. Знающие люди рассказывали мне о том, что ему на утренние молебны приносят покров Ивана Грозного. Как известно, Иван Грозный тоже был невысокого роста, потому покров как раз под рост Владимира Путина. (То есть в головенке Владимира Владимировича уже очень много чего непоправимого произошло…) Так что он будет исполнять странную гибридную роль. Вы все скоро сами увидите», – резюмировал журналист.